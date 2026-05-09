La Fundación del Centro de Estudios Digestivos (CED) realizará el próximo 17 de mayo una jornada deportiva y solidaria en el Corredor Saludable de Mar del Plata con el objetivo de concientizar sobre la prevención del cáncer de colon, una enfermedad que, según especialistas, puede detectarse a tiempo mediante controles médicos.

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La actividad incluirá una caminata abierta a toda la comunidad denominada “Caminemos Juntos” y una carrera de 5 y 10 kilómetros bajo el lema “Prevenir es la clave”. Además, quienes participen podrán colaborar con la entrega de alimentos no perecederos.

En diálogo con Radio Mitre Mar del Plata, el presidente de la Fundación CED, Gastón Jury, remarcó la importancia de promover hábitos preventivos y explicó que el cáncer de colon “sigue siendo un problema a nivel mundial y también en Argentina”, a pesar de tratarse de un tumor prevenible.

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“El paciente puede hacerse un estudio previo para evitar llegar al desarrollo del tumor. Eso se logra con la colonoscopía, que permite detectar pólipos antes de que evolucionen”, señaló el especialista.

Según explicó, estas lesiones pueden tardar entre cinco y diez años en desarrollarse, lo que genera una ventana de tiempo clave para intervenir de manera temprana. Sin embargo, advirtió que muchas personas no realizan los controles necesarios debido a la falta de síntomas.

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“En Argentina estamos por debajo del 30% de las personas que deberían haberse hecho el estudio. Estamos lejos del objetivo y hablamos de una enfermedad que provoca entre 9.000 y 11.000 muertes por año en el país”, sostuvo.

Jury también detalló que actualmente las guías médicas recomiendan comenzar los controles preventivos a partir de los 45 años, incluso en personas sin antecedentes familiares.

Durante la entrevista, el presidente de la Fundación CED buscó derribar mitos vinculados a la colonoscopía y explicó cómo es el procedimiento. “Es un estudio ambulatorio, con sedación profunda, que dura aproximadamente 20 minutos. El paciente se despierta pocos minutos después y al día siguiente puede retomar su vida normal”, indicó.

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En relación con los factores de riesgo, mencionó el tabaquismo, el sobrepeso, el consumo crónico de alcohol y el sedentarismo. “La actividad física mejora todas las enfermedades e incluso previene algunas. Hoy el sedentarismo nos está enfermando”, afirmó.

La jornada del 17 de mayo tendrá además actividades recreativas y educativas. Habrá música, clases vinculadas a la prevención de lesiones y capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP).

“La premisa es la concientización. La gente puede ir a caminar y ya con eso es un montón. Queremos generar pequeños cambios que ayuden a mejorar la salud”, expresó Jury.

La inscripción para participar de la carrera y la caminata se realiza a través del sitio oficial de la fundación, donde además se entregarán kits para corredores con remera, hidratación y otros elementos para la competencia.