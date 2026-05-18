El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este lunes una jornada fría pero estable en Mar del Plata, con cielo mayormente despejado y buenas condiciones climáticas durante gran parte del día. La temperatura mínima será de 0° y la máxima alcanzará los 16°.

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Durante la mañana se registrará el momento más frío de la jornada, con escasa nubosidad y viento del sector oeste. Las bajas temperaturas marcarán el arranque de la semana en la ciudad y podrían generar una sensación térmica aún menor en las primeras horas.

Hacia la tarde llegará la temperatura máxima prevista por el organismo nacional, en un contexto de buenas condiciones y sin probabilidades de precipitaciones.

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Por la noche, en tanto, la temperatura volverá a descender y rondará los 7°. El SMN no emitió alertas meteorológicas para Mar del Plata ni para la zona costera bonaerense.

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