Una posible revisión del respaldo de Estados Unidos a la posición británica sobre las Islas Malvinas encendió las alertas en el Reino Unido y tuvo amplia repercusión en los principales medios de ese país.

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El tema surgió a partir de un correo interno del Pentágono revelado por Reuters, en el que se mencionan distintas medidas de presión contra socios de la OTAN que no acompañaron la estrategia militar norteamericana frente a Irán.

Entre las alternativas analizadas aparece la posibilidad de revisar el apoyo diplomático de Washington a reclamos territoriales de aliados europeos. En ese marco, los medios británicos pusieron el foco en las Malvinas, un punto sensible para Londres.

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Diarios como The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian reflejaron preocupación por el impacto político de una eventual decisión de la administración de Donald Trump.

En el Reino Unido, la lectura predominante fue que la Casa Blanca busca disciplinar a los aliados que se negaron a facilitar bases, espacio aéreo o respaldo operativo en el conflicto con Irán.

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La controversia también reavivó el debate sobre la relación entre Washington y Londres, históricamente presentada como una alianza estratégica, pero atravesada ahora por nuevas tensiones dentro de la OTAN.

Para la Argentina, el episodio vuelve a instalar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas en la agenda internacional, aunque por ahora no hubo un cambio formal en la postura de Estados Unidos.

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