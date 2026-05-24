La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) presentó un nuevo informe sobre la composición comercial de la ciudad, elaborado a partir de un relevamiento de 2.442 locales distribuidos en diez corredores comerciales a cielo abierto.

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El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE), no analiza niveles de ventas, sino que apunta a identificar qué tipos de rubros predominan en cada zona y cuál es la situación de los locales vacíos o cerrados.

“Este relevamiento nos permite pasar del diagnóstico general a una mirada profunda, donde cada corredor tiene su lógica, sus desafíos y sus oportunidades”, señaló el presidente de UCIP, Blas Taladrid.

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El informe distingue dos grandes grupos de corredores comerciales. Por un lado, aparecen las zonas con perfil marcadamente retail, donde predominan locales de indumentaria, calzado y accesorios. Allí se destacan el Microcentro, donde este rubro representa el 57,2% de la oferta comercial; San Juan, con el 56,6%; Juan B. Justo, con el 54,2%; y Güemes, con el 45,7%.

En contraste, corredores como Alem, 12 de Octubre, Tejedor, Alberti, Constitución y Talcahuano muestran una estructura más diversificada, con fuerte presencia de gastronomía, servicios y comercios alimenticios.

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A nivel general, la indumentaria y accesorios se consolidó como el rubro con mayor presencia en la ciudad, representando el 28,1% de los locales relevados. Le siguen gastronomía y alimentos preparados, con el 10,2%, y alimentos y bebidas retail, con el 8,6%.

El estudio también relevó el nivel de vacancia comercial. En total, se registraron 190 locales cerrados o vacíos, lo que representa una tasa promedio del 7,8%. Sin embargo, el informe remarca fuertes diferencias entre corredores: Juan B. Justo encabeza el listado con un 15,7% de locales vacantes, seguido por 12 de Octubre con el 14,4%. En el otro extremo aparecen Tejedor, con el 3%, y Alem, con el 3,2%.

El objetivo del trabajo es aportar información concreta para el diseño de políticas públicas y estrategias comerciales que contemplen las particularidades de cada zona de la ciudad.