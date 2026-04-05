La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FHUM-UNMDP) presentará el Archivo Audiovisual el próximo viernes 10 a las 18:00 en el Aula 24, en el marco del ciclo A 50 años del golpe de Estado: memorias, testimonios y disputas de sentido, con la participación de testimoniantes y la comunidad académica.

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La iniciativa reúne entrevistas, testimonios, producciones y documentos vinculados a la historia reciente, con el objetivo de generar un espacio de preservación y reflexión en torno a los procesos históricos y sus impactos en el presente.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca ir más allá del resguardo documental, al constituirse como una herramienta activa para producir conocimiento y fortalecer -y también disputar- las memorias colectivas desde el ámbito de la universidad pública.

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Asimismo, la actividad contará con la participación de testimoniantes, quienes aportarán relatos en primera persona para enriquecer el intercambio y el debate en torno a la construcción social de la memoria.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

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