El encuentro se desarrolló en el marco del proceso interno partidario y mostró un fuerte respaldo a la propuesta encabezada por Fernando Herrera, candidato a presidente del Comité de Distrito, junto a Rodolfo Saborido, candidato a presidente de la Juventud Radical.

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Durante la jornada, ambos dirigentes oficiaron como anfitriones y compartieron el encuentro con militantes de distintos sectores del radicalismo local, en una actividad que combinó presentación, intercambio con afiliados y un almuerzo compartido.

En ese marco, se presentó formalmente la Lista 22 como una propuesta orientada a “fortalecer la participación partidaria, renovar el radicalismo local y consolidar una agenda vinculada a los principales desafíos de Mar del Plata y Batán”.

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Durante su discurso, Herrera agradeció el acompañamiento de la militancia y definió el lanzamiento como el inicio de “un espacio diferente dentro de la ciudad”.

“Estamos con la Juventud Radical tratando de hacer un espacio diferente en la ciudad, una voz alternativa a este radicalismo que hace años perdió la esencia, perdió la herencia de nuestros padres y de nuestros abuelos”, expresó.

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El dirigente explicó que por ese motivo eligieron el nombre “Futuro Radical” para la lista, con el objetivo de recuperar la identidad histórica del partido y proyectarla hacia el futuro.

Además, Herrera reivindicó la tradición histórica del radicalismo en la administración pública y remarcó que esos principios forman parte de la identidad partidaria.

“A los radicales no nos van a enseñar a gobernar con recursos escasos ni tampoco a dar demostraciones de transparencia en cada acto de gobierno. Eso forma parte de nuestra esencia histórica”, afirmó.

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También destacó el rol de las nuevas generaciones dentro del espacio y el protagonismo de la Juventud Radical en la construcción política que impulsa la Lista 22.

“Nuestra esencia histórica es formar jóvenes radicales como los que hoy estamos presentando. Para mí es un orgullo acompañarlos y guiarlos dentro del partido con la experiencia de tantos años”, señaló.

Finalmente, Herrera planteó como uno de los principales objetivos de su candidatura volver a posicionar al radicalismo como un actor central en la vida política marplatense.

“He trabajado para la ciudad durante muchos años y esta será una causa más: llevar a la Unión Cívica Radical a ponerse nuevamente en el contexto de la ciudad”, concluyó.

Desde la organización destacaron la masiva convocatoria como una muestra de acompañamiento a la propuesta y remarcaron el compromiso de continuar trabajando por “una UCR abierta, moderna, con fuerte presencia territorial, vocación de diálogo y capacidad de representar a los marplatenses y batanenses”.

El acto finalizó con un agradecimiento a los presentes y con la convocatoria a continuar fortaleciendo el trabajo partidario de cara al futuro del radicalismo local.