El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) informó que la temperatura superficial del mar en Mar del Plata alcanzó un promedio de 18,3°C durante abril de 2026.

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Según detalló el Gabinete de Oceanografía Física, los datos fueron obtenidos mediante mediciones realizadas cada cinco minutos en la Estación de Observaciones Costeras ubicada en el muelle del Club de Pescadores.

El informe indicó que durante los primeros 21 días del mes la temperatura se mantuvo por encima del promedio histórico para abril, estimado en alrededor de 18°C. Sin embargo, hacia el final del mes se produjo un descenso marcado que llevó los valores por debajo de los registros mínimos habituales para esta época.

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Además, el estudio señaló que varias de las mediciones registradas durante abril superaron los valores estadísticos históricos de la serie analizada entre 2013 y 2023, incluso alcanzando niveles levemente superiores al máximo registrado en 2017.

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