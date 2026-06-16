El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) informó que la temperatura superficial del mar en Mar del Plata promedió los 14°C durante mayo de 2026, un valor inferior al promedio histórico de 14,9°C registrado para ese mes entre 2013 y 2023.

Ads

Los datos fueron obtenidos por el Gabinete de Investigación Oceanografía Física mediante mediciones realizadas cada cinco minutos en la Estación de Observaciones Costeras ubicada en el muelle del Club de Pescadores.

Según el informe, durante los primeros nueve días de mayo la temperatura se mantuvo por encima de los valores históricos. Sin embargo, a partir del 9 de mayo comenzó un descenso sostenido que ubicó los registros por debajo del promedio mensual durante el resto del período.

Además, desde el 14 de mayo y hasta fin de mes, la temperatura permaneció por debajo del umbral correspondiente al 25% de los valores más bajos de la serie histórica de referencia, en concordancia con el descenso de la temperatura del aire registrado en la región.

Al comparar los registros de mayo de 2026 con los valores históricos, los especialistas observaron una disminución en casi todos los indicadores estadísticos. El mayor apartamiento se registró en la temperatura máxima mensual, que resultó 1,8°C inferior al valor de referencia.

Ads

No obstante, desde el organismo aclararon que estas diferencias se encuentran dentro de los márgenes de variabilidad natural observados para esta época del año en la costa bonaerense.

Ads