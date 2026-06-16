La causa que investiga el episodio ocurrido en Playa Grande, donde un joven fue atropellado tras ser empujado en medio de una discusión, podría tener novedades importantes en los próximos días.

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La investigación por el caso del joven atropellado en Playa Grande podría registrar novedades importantes en los próximos días. Desde el entorno de Valentín Lastra manifestaron su confianza en que la Justicia modifique la calificación legal del hecho.

Actualmente, la causa se encuentra caratulada como lesiones leves dolosas, pero allegados a la víctima esperan que sea recaratulada como homicidio en grado de tentativa.

El episodio ocurrió semanas atrás y quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo Matías Fay empuja a Lastra en plena vía pública y, segundos después, el joven es embestido por un automóvil que circulaba por el lugar.

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Tras la difusión del video, el caso generó una fuerte repercusión pública y abrió un debate sobre la gravedad de la conducta investigada y sus consecuencias.

En los últimos días también trascendió que Fay le envió un mensaje de disculpas a la víctima, en el que expresó su arrepentimiento por lo ocurrido.

La causa es tramitada por la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales, con intervención del fiscal Paulo Cubas y la ayudante fiscal Carolina Castañeda.

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Mientras continúan las actuaciones, desde el entorno de Lastra sostienen que esta semana podrían producirse definiciones relevantes respecto del futuro de la investigación y de la calificación penal del hecho.