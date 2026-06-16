Un efectivo de la Prefectura Naval Argentina resultó herido de bala este martes por la mañana durante un presunto intento de robo ocurrido en la zona sur de Mar del Plata.

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El hecho se registró alrededor de las 10 en la intersección de Vergara y Avenida de los Trabajadores. De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima se encontraba fuera de servicio cuando fue abordada por delincuentes.

En circunstancias que son materia de investigación, el prefecto recibió un disparo en la zona de la cabeza durante el episodio.

Pese a la gravedad del ataque, fuentes vinculadas a la fuerza indicaron que el hombre no perdió el conocimiento tras resultar herido.

Una ambulancia acudió rápidamente al lugar y trasladó al efectivo a una clínica privada para recibir atención médica.

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Por estas horas se trabaja para esclarecer la mecánica del hecho e identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento no se difundió información oficial sobre detenidos.

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