La fiscalía federal solicitó prisión perpetua para los 16 acusados que son juzgados en el tercer tramo de la causa Subzona Militar 15, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Mar del Plata y localidades de la región.

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El pedido fue realizado por el fiscal Santiago Eyherabide y la auxiliar fiscal María Eugenia Montero ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que lleva adelante el debate iniciado en octubre de 2024. En un comienzo eran 20 los imputados, aunque uno falleció y otros tres fueron apartados por cuestiones de salud.

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Los acusados son exintegrantes del Ejército, la Armada y Prefectura Naval, señalados como responsables de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y allanamientos ilegales cometidos contra 119 víctimas del terrorismo de Estado.

Durante el alegato, la fiscalía sostuvo que las detenciones se realizaron sin orden judicial y en el marco de un plan sistemático de persecución política impulsado por la dictadura. Además, remarcó que las víctimas fueron sometidas a torturas físicas y psicológicas en centros clandestinos de detención.

Uno de los puntos centrales de la acusación estuvo relacionado con los delitos sexuales. Doce de los imputados fueron acusados por violaciones y abusos cometidos contra mujeres que permanecían cautivas en dependencias militares y centros clandestinos.

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Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que la violencia sexual formó parte de las prácticas represivas desplegadas durante aquellos años y recordaron que la jurisprudencia argentina considera estos hechos como delitos de lesa humanidad.

Al finalizar su exposición, la fiscalía solicitó que las penas sean unificadas con otras condenas perpetuas que varios de los acusados ya recibieron en juicios anteriores por crímenes cometidos durante la última dictadura. El proceso continuará ahora con los alegatos de las defensas antes del dictado de la sentencia.

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