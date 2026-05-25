La aparición de un pingüino en la costa marplatense despertó curiosidad y rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban en la zona. Sin embargo, especialistas explicaron que este tipo de situaciones no es extraño en la ciudad, especialmente durante determinadas épocas del año, cuando distintas especies marinas atraviesan rutas migratorias o llegan a las costas para descansar durante sus desplazamientos.

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En Mar del Plata, escenas similares suelen repetirse con lobos marinos, aves y otros animales que aparecen en distintos sectores del litoral. Desde organismos vinculados a la protección de fauna remarcaron que, aunque muchas veces la reacción inmediata es intentar ayudar, lo recomendable es mantener distancia y no intervenir, ya que el contacto humano puede generar estrés o complicar el estado del animal.

También advirtieron que prácticas como intentar alimentarlo, tocarlo o devolverlo al mar pueden resultar perjudiciales. En estos casos, señalaron que la recomendación es comunicarse con equipos especializados para que evalúen la situación y determinen si el ejemplar necesita asistencia.

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El episodio volvió a abrir el debate sobre la convivencia con la fauna silvestre y la necesidad de reforzar la concientización en una ciudad donde el mar y la vida animal forman parte del paisaje cotidiano.

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