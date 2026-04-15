Cuatro novedades llegan este jueves a los cines de Mar del Plata, con el film de terror La posesión de la momia como la más destacadas. Además se podrán ver El nuevo film de Jim Jarmusch, Padre, madre, hermana, hermano, con Adam Driver y Cate Blanchett, la nacional Risa y la cabina del viento con la cantante Cazzu y Diego Peretti, además del film animado y musical David.

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La posesión de la momia dirigida por Lee Cronin, con Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy.

-Ocho años después de desaparecer en el desierto, la hija de un periodista regresa inesperadamente con su familia. Sin embargo, el milagroso reencuentro pronto se transforma en una pesadilla cuando descubren que la joven trae consigo un horror ancestral que desafía toda lógica.

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Padre, madre, hermana, hermano dirigida por Jim Jarmusch, con Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling.

-Película dividida en tres actos ambientados en EE.UU., Dublín y París. A través de tres historias distintas, varios hermanos se ven obligados a confrontar traumas del pasado y la fría distancia de sus padres, intentando sanar vínculos rotos en un viaje emocional por diferentes culturas.

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Risa y la cabina del viento dirigida por Juan Cabral, con Diego Peretti, Elena Romero, Cazzu.

-Risa, una niña de 10 años que perdió a su padre en un incendio, descubre un teléfono público capaz de comunicar con el más allá. Para cumplir su deseo de hablar con su papá una última vez, deberá ayudar a las almas en pena a resolver sus asuntos pendientes en el mundo de los vivos.

David dirigida por Phil Cunningham y Brent Dawes, con las voces originales de Brandon Engman, Brian Stivale, Shahar Tavoch.

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-En un reino oprimido por el miedo, un joven pastor se enfrenta a un gigante y a las fuerzas oscuras que lo controlan. Su valentía no solo desafía al poder tiránico, sino que inspira a toda una nación a recuperar su libertad mediante la fe y el coraje.