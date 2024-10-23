Los investigadores continúan buscando pistas que les lleven hasta la resolución del caso Agostina Rubini Medina, la marplatense de 24 años que desapareció la noche del 2 de octubre, tras salir de copas con unos amigos al terminar las clases. Fue en un pequeño lapso, entre las 23:59 y las 00:12 horas de la noche de aquel trágico miércoles, cuando Agostina (que iba bajo los efectos del alcohol) supuestamente se habría introducido de forma voluntaria, sin verse implicada la mano criminal, en uno de los contenedores ubicados en el cruce de Andrea Dòria con la Plaça del Pont, en Palma.

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En la plaza, una joven que estaba sentada en un banco a unos metros del depósito de basura, encontró, a escasos 30 centímetros de éste, un bolso y una blusa que posteriormente se comprobó que pertenecían a Agostina. En este sentido, el Jefe del Grupo de Homicidios, Ángel Ruiz, explicó: “Descartamos la intervención de terceras personas por varios motivos. El tránsito de personas y de vehículos por la zona fue totalmente normal. En ningún momento hemos visto a nadie que pudiera haber parado su coche y forzado a Agostina a subir a la fuerza en contra de su voluntad”.

A su vez aseguró en rueda de prensa que es “imposible sobrevivir en el interior de un camión de basura”.

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La última novedad que se tiene del caso, es que el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional localizó varios restos óseos en el vertedero de Son Reus. Estos huesos están siendo analizados para determinar si pertenecen a la joven desaparecida o se trata de algún animal que pudiera haber sido arrojado a la basura.

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El Jefe del Grupo de Homicidios declaró que no se detendrá la búsqueda hasta que encuentren el cuerpo de la joven. “Hasta que la encontremos, entendemos que estamos buscando en el lugar indicado pero en el momento en el que se termine de buscar en las plantas de tratamiento, si no apareciera nada, la búsqueda no cesará”, concluyó.

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Los padres de Agostina no pierden la esperanza de al menos saber qué ocurrió con su hija, con la que hablaron a través de WhatsApp por última vez. “Solo queremos que vuelva y abrazarla”. Del mismo modo, manifestaron: “Esta situación es muy dura. Nos supera”.

El Cuerpo Nacional de Policía, catalogó desde un primer momento la desaparición como "inquietante". Ahora los investigadores tratan de averiguar si los huesos hallados corresponden a Agostina o no. Este dato será determinante para el caso.