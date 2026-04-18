El intendente Agustín Neme encabezó una presentación judicial ante el Ministerio Público Fiscal para solicitar medidas urgentes de investigación por presuntas irregularidades y posibles delitos vinculados a la denominada “Feria de la Bristol”, también conocida como “La Saladita”, que fue demolida el pasado jueves.

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El escrito plantea que el predio, de dominio público municipal y con permisos presuntamente vencidos, habría sido explotado durante años bajo un esquema irregular. La presentación se da en el marco de una causa federal que incluyó allanamientos el miércoles, tras los cuales se conocieron testimonios de feriantes que denunciaron el pago de sumas elevadas -sin facturación ni respaldo legal- a cobradores informales.

Según se detalla en la denuncia, los montos abonados por los puestos podían alcanzar cifras millonarias mensuales, lo que evidenciaría un circuito de recaudación fuera de todo control fiscal en un espacio donde ningún particular estaría habilitado para percibir esos ingresos.

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En ese contexto, también se mencionan indicios de otras actividades ilícitas detectadas en la investigación federal, como la venta masiva de mercadería falsificada en infracción a la ley de marcas, la posible comercialización de productos de origen ilegal -incluidas importaciones irregulares desde Paraguay- y la existencia de una estructura organizada que administraba el predio con fines de lucro.

La iniciativa judicial se enmarca en una postura que el jefe comunal ya había manifestado públicamente. “Lo que durante años fue una ocupación ilegal empieza a ser parte del pasado”, había señalado Neme en redes sociales, en referencia a los operativos realizados en la zona.

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En la misma línea, el intendente había remarcado la necesidad de avanzar sobre estas prácticas: “No podemos permitir que se consoliden espacios donde se vulnera la ley y se perjudica a quienes trabajan en regla”, sostuvo, al tiempo que planteó la importancia de recuperar el orden en espacios públicos.

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En la presentación, se solicita además que se profundice de manera inmediata la investigación para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales en torno al funcionamiento de la feria.