Los marplatenses tendrán este domingo una nueva oportunidad para mirar al cielo. Durante la noche podrá observarse la denominada Luna Azul, un fenómeno astronómico poco frecuente que se produce cuando dos lunas llenas ocurren dentro de un mismo mes calendario.

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Aunque su nombre puede llevar a confusión, la Luna no adquirirá una tonalidad azul. La expresión se utiliza para describir la segunda luna llena registrada en un mismo mes, una situación que ocurre cada dos o tres años debido a la diferencia entre la duración del ciclo lunar y la extensión de los meses del calendario.

El fenómeno se mantendrá visible durante gran parte de la noche. Si las condiciones meteorológicas son favorables, playas, parques y sectores alejados de la iluminación intensa de la ciudad se convertirán en algunos de los mejores lugares para disfrutar del espectáculo.

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La observación no requerirá telescopios ni equipamiento especial. Los especialistas recomiendan buscar espacios abiertos con buena visibilidad hacia el horizonte este y evitar zonas con contaminación lumínica para apreciar mejor el brillo de la Luna.

En esta oportunidad, además, la Luna Azul coincidirá con una microluna, un fenómeno que ocurre cuando el satélite natural alcanza la fase llena cerca del punto más alejado de su órbita respecto de la Tierra. Como consecuencia, podrá verse ligeramente más pequeña y menos brillante que una luna llena habitual, aunque la diferencia será difícil de percibir a simple vista.

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La combinación de ambos eventos convierte a esta noche en una fecha especial para quienes siguen los fenómenos astronómicos. La costa marplatense, con amplios sectores de observación sobre el mar, ofrece además un escenario privilegiado para contemplar la salida de la Luna sobre el horizonte.

Más allá de las creencias populares que suelen rodear a este tipo de acontecimientos, los especialistas recuerdan que se trata de un fenómeno completamente natural producto de la dinámica orbital de la Luna. Sin embargo, su escasa frecuencia hace que cada aparición despierte interés entre aficionados, fotógrafos y curiosos.

Si el cielo permanece despejado, la noche del sábado ofrecerá a los marplatenses la posibilidad de observar una de las curiosidades astronómicas más llamativas del año sin necesidad de salir de la ciudad.

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