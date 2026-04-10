En el inicio de la campaña de vacunación antigripal 2026 en Mar del Plata, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredon, Mario Della Maggiora, se hizo eco de las quejas respecto a la falta de vacunas por demoras en la provisión de dosis y una demanda que rápidamente superó la disponibilidad: “Nos llegaron 60 y en un día se agotaron”.

Ads

En diálogo con el programa Modo Regreso, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata, Della Maggiora explicó que la vacunación de PAMI mantiene desde hace más de dos décadas una demanda sostenida y que históricamente las campañas fueron “extremadamente exitosas” por su comodidad y seguridad. Sin embargo, señaló que este año el escenario es diferente y que, al igual que en 2025, se registran inconvenientes. “Hemos tenido escasez de vacunas: la semana pasada llegaron las primeras dosis en una cantidad totalmente insuficiente respecto a lo histórico”, indicó.

En cuanto a los volúmenes, aclaró que no dispone del número total, pero aportó un ejemplo concreto de su farmacia: mientras que en años anteriores recibían unas 200 dosis en la primera tanda, en esta oportunidad solo llegaron 60. “Esas 60 se aplicaron en una hora”, remarcó, y describió que la demanda inicial es muy alta porque la población espera el inicio de la campaña. Además, precisó que por el momento no hay novedades sobre una segunda tanda.

Ads

Puede interesarte

Della Maggiora sostuvo que la problemática no es exclusiva de Mar del Plata, sino que se replica a nivel nacional. Explicó que las farmacias reciben las dosis en función de antecedentes históricos y recordó que, en la ciudad, el volumen habitual oscila entre 60.000 y 65.000 aplicaciones. No obstante, señaló que el año pasado no se alcanzaron esos niveles por falta de stock y advirtió que, en ocasiones, las vacunas llegan fuera de tiempo, entre agosto y septiembre, cuando la demanda ya disminuyó.

Respecto a la posibilidad de una solución, fue categórico: “La única solución es que lleguen las vacunas”. En ese sentido, destacó que la logística de las farmacias es eficiente, pero subrayó que sin dosis disponibles resulta imposible avanzar con la campaña.

Ads

Consultado sobre una posible solución, fue contundente: “La única solución es que lleguen las vacunas. No hay otra”. En esa línea, destacó que “la logística en las farmacias está totalmente aceitada, es muy eficiente”, pero remarcó que “si no tenemos dosis, es imposible vacunar”.

Puede interesarte

Con relación al sistema de distribución, explicó que “es un tema logístico” vinculado a la capacidad de almacenamiento, ya que “las farmacias tienen una capacidad limitada” y cuentan con “una heladera exclusiva para las vacunas de PAMI”. Por eso, indicó, las dosis “se distribuyen en etapas” en un circuito que va “de PAMI a las droguerías y de ahí a las farmacias”, con demoras de “entre 24 y 48 horas”.

Sobre dónde conviene vacunarse, sostuvo que “el afiliado de PAMI ya tiene incorporado vacunarse en la farmacia y lo prefiere por cercanía y confianza”, mientras que el resto de la población puede hacerlo en centros de salud, que “también están trabajando muy bien y hoy están absorbiendo gran parte de la demanda”.

Ads

Por último, llevó tranquilidad respecto a los tiempos de aplicación y aclaró que “la vacunación nunca deja de ser efectiva”, aunque señaló que “lo ideal es aplicarla antes del invierno” porque “la vacuna tarda unos 20 días en generar anticuerpos”. En ese marco, recordó que “abril y mayo son los meses óptimos”, aunque insistió en que “vacunarse más tarde sigue siendo útil”.