La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% durante mayo, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). De esta manera, el indicador mostró una desaceleración respecto al 2,5% de abril y al 3% registrado en marzo.

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Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad acumula un aumento del 14% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 33,1%.

El dato es seguido de cerca porque suele anticipar la tendencia de la inflación nacional que difundirá el Indec esta semana.

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Entre los principales factores que impulsaron la suba de precios se destacaron los rubros alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, salud y educación, que en conjunto explicaron cerca del 65% del incremento mensual.

En el caso de los alimentos, la variación fue del 2,8%. Las mayores subas se registraron en verduras, tubérculos y legumbres, que aumentaron un 14,5%, mientras que los lácteos y huevos avanzaron un 3,7% y los panificados un 2,6%. En contrapartida, las frutas mostraron una baja del 3,4%.

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Salud y educación volvieron a ubicarse entre los sectores con mayores aumentos.

La división salud registró un incremento del 3% impulsado principalmente por los ajustes en las cuotas de medicina prepaga. En tanto, educación aumentó 3,1% debido a las actualizaciones en los aranceles de los establecimientos privados.

Por su parte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo una suba del 2,2%, influida por los aumentos en alquileres, expensas y tarifas de agua.

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El informe también mostró que los precios regulados crecieron un 2,8% durante mayo, por encima del promedio general, mientras que los bienes aumentaron 2% y los servicios 2,2%.