La Casa sobre el Arroyo, también conocida como Casa del Puente, presentó su cronograma de actividades para junio. El espacio patrimonial ubicado en Quintana 3998 esquina Funes recibirá a vecinos y turistas con una agenda que incluye visitas guiadas, propuestas educativas y actividades especiales organizadas por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

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Todas las actividades son de acceso libre y gratuito. Durante todo el mes se podrá recorrer el Parque Histórico, Patrimonio Verde de lunes a viernes entre las 8.30 y las 14.30. Esta modalidad no incluye el ingreso al interior de la vivienda principal.

Por otra parte, quienes deseen conocer la casa podrán participar de las visitas guiadas organizadas por el museo. El acceso al edificio se realiza únicamente en grupos reducidos y siempre acompañado por un guía.

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Los recorridos con ingreso a la vivienda se llevarán a cabo los lunes y miércoles a las 12 y a las 14, mientras que los martes, jueves y viernes se realizarán a las 10 y a las 12.

Para participar es obligatorio reservar lugar previamente a través de Turismo Mar del Plata, ingresando al banner correspondiente a la Casa sobre el Arroyo. Desde el EMTURyC informaron que los cupos se habilitan cada viernes a partir de las 12 para todas las visitas previstas para la semana subsiguiente.

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Asimismo, recordaron que las actividades suspendidas por condiciones climáticas adversas no serán reprogramadas. Debido a que la espera y el tramo inicial de los recorridos se realizan al aire libre, recomiendan asistir con ropa adecuada para las condiciones meteorológicas.

Visitas educativas

La programación también contempla visitas educativas destinadas a instituciones de todos los niveles. Los días y horarios se coordinan previamente con el museo.

Las escuelas y entidades interesadas pueden solicitar información e inscribirse escribiendo al correo electrónico [email protected].

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Actividades especiales de junio

Además de los recorridos habituales, el museo incorporó una serie de propuestas especiales para este mes.

El sábado 13 se realizarán visitas guiadas con ingreso a la casa entre las 10 y las 14. Para participar será necesario completar la inscripción previa a través del sitio web oficial del EMTURyC.

Por otra parte, el lunes 15 el museo permanecerá cerrado por tratarse de un feriado nacional.

En tanto, el viernes 19 a las 10 se desarrollará la charla “Historia del Patrimonio Verde”, una actividad gratuita y sin inscripción previa que estará a cargo del Departamento de Espacios Verdes del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR).

La propuesta consistirá en un recorrido completo por los senderos demarcados del jardín histórico para reconocer las especies vegetales destacadas del predio. Tendrá una duración aproximada de una hora, no incluirá el ingreso a la casa y se recomienda asistir con calzado cómodo. En caso de mal tiempo, la actividad será suspendida.

Desde la dirección del museo también recordaron que las instalaciones permanecerán cerradas siempre que las condiciones climáticas o ambientales así lo requieran.

Para consultas generales, los interesados pueden comunicarse al teléfono (0223) 420-1280 o escribir al correo electrónico [email protected].