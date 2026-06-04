La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que busca restringir la capacidad del presidente Donald Trump para involucrar al país en acciones militares contra Irán sin autorización del Congreso.

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La medida establece que cualquier intervención militar contra Irán deberá contar con una declaración formal de guerra o una autorización específica del Congreso. Si bien tiene un alcance principalmente político y no obliga de manera automática al retiro de tropas, representa el primer desafío abierto de la Cámara baja a la estrategia de la Casa Blanca en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente.

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La votación terminó con 215 votos a favor y 208 en contra. Tras la aprobación, el proyecto fue girado al Senado para continuar su tratamiento legislativo.

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En paralelo, Trump sostuvo que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Irán "este fin de semana", aunque reconoció que las negociaciones todavía son inciertas. El conflicto mantiene en alerta a la comunidad internacional luego de los recientes intercambios militares entre Washington y Teherán.

Fuente: Ámbito

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