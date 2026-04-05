Con la expectativa del regreso al “José Alberto Valle”, Kimberley salió a jugar un partido que el “Aurinegro” se encargó de bloquear, sin darle posibilidades a Facundo Russo ni Ever Ullúa por los costados ni a Leandro Vella jugando de “diez”. Así, el trámite fue llevado a la disputa de la segunda pelota donde De Gaetani y Miori tuvieron que hacer el trabajo más grueso.

Ads

Así se transitó la primera media hora, donde el partido no tuvo participaciones directas ni de Nicolás Báez ni de Uriel Moris. Pero a partir de ahí cambió la fisonomía del equipo, Ullúa y Russo se pusieron el overol y empezaron a ganar pelotas en campo rival y comenzaron a exigir con mayor intensidad al fondo del equipo serrano.

El complemento mantuvo la misma lógica. Santamarina necesitaba de Diego Sosa para crear juego pero cada vez se partía más y Nicolás Franco y Tomás Chávez no lograban entrar en partido.

Ads

Puede interesarte

Antes del cuarto de hora, Kimberley tuvo una clarísima en los pies de Russo luego de un buen anticipo de Miori en tres cuartos pero el latigazo del ex Platense se fue desviado. Luego de esa llegaron los cambios y tanto Botella como Mignini reacomodaron piezas. En esas modificaciones, el que mejor entró fue Rodrigo Ríos que le dio velocidad por izquierda, ganándole la espalda en varias oportunidades a Labaroni que lo padeció.

Una de ellas fue a los 29, cuando el ex Germinal llegó hasta el fondo, sacó el centro pasado para Ullúa que la baje bárbaro y toque atrás para Miori que, en el primer intentó enganchó la pelota y en el segundo, ya con Moris tirado, hizo héroe a Luciano Domínguez que la sacó en la línea.

Ads

Ya en el tiempo de descuento, Ríos profundizó el ataque nuevamente por su zona y tocó preciso para Ever que sacó la volea pero Moris voló contra su palo izquierdo para contener el disparo.

Sin tiempo para más, el pitazo final de Scionti determinó la igualdad en Polonia y Vértiz. Ahora el “Dragón” deberá verse las caras con el “Torito” en el duelo de marplatenses de la zona.

SÍNTESIS

Ads

Kimberley: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Máximo Masino, Agustín Vázquez y Hernán Sosa; Álvaro De Gaetani y Mauricio Miori; Ever Ullúa, Leandro Vella y Facundo Russo; Santiago Castillo. DT: Mariano Mignini

Santamarina: Uriel Moris; Matías Labaroni, Luciano Domínguez, Ignacio Lucero y Nicolás Ihitz; Rodrigo Di Carlo, Nicolás Igartúa, Diego Sosa y Tadeo Marchiori; Tomás Chávez y Nicolás Franco. DT: Duilio Botella

Cambios en el ST: 13' Julián Gómez por Di Carlo (S), Bautista San Martín por Franco (S), Mateo Ijurco por Chávez (S), Rodrígo Ríos por Russo (K) y Franco Mañas por De Gaetani (K), 22' Jonathan Zárate por Vella (K), Leonel Iriarte por Castillo (K)y Tobías Ferrari por Ihitz (S), 31' Lautaro Pata por Marchiori (S) y 37' Leonardo Verón por Miori (K).

Árbitro: Alejandro Scionti

Estadio: José Alberto Valle

Fuente: Prensa Kimberley.