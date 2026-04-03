En la previa al debut oficial del nuevo estadio del Inter Miami, Lionel Messi manifestó su entusiasmo por el estreno y no ocultó su asombro por las características del recinto. El rosarino definió la obra como “una locura” y remarcó la expectativa que genera dentro del plantel poder jugar en la nueva casa del equipo.

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El capitán también subrayó que se trata de un día especial tanto para los jugadores como para los hinchas, en el marco de un crecimiento institucional que viene atravesando el club en los últimos años. La inauguración marcará un hito en la historia de la franquicia, que contará por primera vez con un estadio propio de gran escala.

Además, el estreno se dará en un contexto particular, luego de la participación de varios futbolistas en la fecha FIFA, lo que generó dudas sobre el estado físico de algunos jugadores. Sin embargo, todo indica que el argentino estará disponible para el partido inaugural, uno de los eventos más esperados por los fanáticos.

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El nuevo recinto, con capacidad para más de 26 mil espectadores, forma parte de un ambicioso proyecto que busca consolidar al club dentro de la liga y potenciar su desarrollo deportivo y comercial a futuro.

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