La copa llevara el nombre "Marcelo Alejandroff"

El inicio del certamen está programado para el sábado 21 de febrero, mientras que el libro de pases cerrará el 19 de febrero, apenas dos días antes del comienzo oficial. En ese contexto, los clubes ya transitan la recta final de la pretemporada y fueron anunciando sus refuerzos más importantes.

En las últimas horas, la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) presentó oficialmente el fixture del campeonato, que llevará el nombre de “Juan Montoya”, mientras que la copa en disputa se denominará “Marcelo Alejandroff”, en homenaje a dos figuras emblemáticas del fútbol local.

Formato de competencia

El Torneo Apertura estará dividido en dos zonas, en las que los equipos se enfrentarán todos contra todos a una sola rueda.

Finalizada esa fase, los ocho mejores de cada grupo accederán a los playoffs, que definirán al campeón.

Por su parte, el Torneo Clausura tendrá una conformación distinta: las zonas se armarán a partir de una tabla general, que se confeccionará una vez concluido el Apertura, teniendo en cuenta los puntos obtenidos por cada equipo.

Playoffs: cómo se definirán

Para la instancia decisiva, se elaborará una nueva tabla general, que ordenará a los clasificados del puesto 1 al 16.

Las posiciones se determinarán según los siguientes criterios:

Cantidad de puntos obtenidos

Diferencia de gol

Mayor cantidad de goles a favor

De esta manera quedarán establecidos los cruces eliminatorios rumbo al título.

Zonas confirmadas

Este jueves se llevó a cabo el sorteo del fixture, quedando oficialmente definidas las zonas que darán vida al Torneo Apertura y marcarán el camino de cada equipo en la primera parte del año.

Con todo definido, se vienen sábados a puro fútbol, donde la familia vuelve a la cancha y una liga que promete ser altamente competitiva, con un desarrollo posiblemente atractivo y protagonistas que buscarán llegar a playoff y luego consagrarse.



El fútbol local ya está en marcha. ¿Quién será el próximo campeón?

