Estadio Jose Maria Minella

Este sábado, cuando la pelota comience a rodar en el José María Minella, Mar del Plata vivirá algo más que un partido de fútbol. Aldosivi y Rosario Central se medirán en un cruce que promete intensidad, urgencias compartidas y un condimento extra: la llegada de Ángel Di María, figura internacional y campeón del mundo, que genera una revolución en la ciudad.

El Tiburón todavía no pudo festejar en lo que va del torneo. Arrastra dos empates —ante Defensa y Justicia y Barracas Central— y viene de una dura derrota en El Bosque frente a Gimnasia, donde el local fue letal en los minutos finales y se impuso 3-1. El equipo marplatense sabe que necesita sumar de a tres cuanto antes para ganar confianza y evitar complicaciones a futuro, especialmente jugando en casa y con su gente.

Del otro lado aparece un Rosario Central irregular, pero siempre peligroso. El Canalla llega tras caer en el Gigante de Arroyito ante Belgrano, en una actuación floja que le costó caro. Sin embargo, como visitante mostró carácter al vencer 2-1 a Racing en Avellaneda, con dos goles en apenas diez minutos, pese a haber sufrido largos pasajes de dominio del rival. En su último compromiso, empató sin goles frente a River en Arroyito: un primer tiempo apagado y un complemento más ambicioso, donde tuvo sus chances pero no logró romper el cero.

Central sabe que cada punto vale, más aún con el clásico rosarino asomando en el horizonte. Por eso, el equipo de Jorge Almirón buscará dar un golpe en Mar del Plata, aunque deberá reacomodarse ante la baja sensible de Jaminton Campaz. Aun así, cuenta con jerarquía tanto en el once inicial como en el banco de suplentes.

En Aldosivi, Guillermo Farré analiza variantes para ajustar el funcionamiento por las bandas, con las posibles apariciones de Agustín Palavecino y Tomás Fernández como cartas para ganar profundidad y equilibrio.

El clima ya se empieza a sentir. Rosario Central fue recibido con expectativa por sus hinchas en la puerta del hotel, mientras que el Minella se prepara para una tarde especial: sol, buen marco de público y un reconocimiento a un campeón del mundo que promete aplausos antes del pitazo inicial.

Fútbol, necesidades, historia y una figura internacional como atractivo principal. Todo está dado para que este sábado 7 de febrero Mar del Plata viva una jornada que va mucho más allá del resultado.

