El futbolista, nacido en Rafaela el 18 de mayo de 1998, viene de disputar una sólida temporada en Primera Nacional con Güemes de Santiago del Estero, donde sumó 30 partidos y una importante cantidad de minutos dentro del equipo.

A sus 28 años, el mediocampista Federico cuenta con un recorrido importante dentro del ascenso argentino. Antes de su paso por el “Gaucho”, el jugador acumuló más de 100 encuentros entre Unión de Sunchales y Belgrano de San Francisco, consolidándose como un futbolista con experiencia en la categoría.

Sus inicios se dieron en 9 de Julio de Rafaela, lo que le permitió dar el salto a San Martín de Tucumán, club en el que logró debutar en la máxima categoría del fútbol argentino. Su estreno se dio nada menos que frente a River Plate, en el estadio Monumental. Además, Federico también sumó experiencia internacional tras su paso por el ascenso italiano.

Con su llegada, el nuevo refuerzo se suma a una lista de incorporaciones que integran Nahuel Speck, Germán Sosa, Emanuel Bilbao, Lucas Chiozza, Pablo Hofstetter, Tomás Berra, Facundo Centurión, Santiago Gutiérrez, Ramiro Makarte, Lautaro Núñez y Fermín Iriarte, en un mercado de pases que muestra el claro objetivo del “Torito” de fortalecer su plantel.



