El Centro Cultural Victoria Ocampo, Villa Victoria, ubicado en Matheu 1851, presentó su programación para junio con una variada propuesta cultural que combina música, literatura, artes visuales y espacios de formación. Según informó el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), el espacio permanecerá abierto de martes a domingos, de 15 a 19.

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Entre las exhibiciones disponibles se encuentra la muestra permanente "Victoria, sus pasos por nuestra ciudad", un recorrido fotográfico y literario que aborda el vínculo de la escritora con Mar del Plata. Además, continúa la muestra temporaria "Puentes", con obras de los artistas Mónica Eugenia Moro, Daniel González Eguía, Daniel Kaplan y Mele Pinto.

La programación artística comenzará el sábado 6 de junio a las 20 con la presentación de la compañía de canto Sempre Avanti. El espectáculo contará con la participación del director tenor Miguel Silva Macias y Laura Reano en piano, junto a alumnos de la institución que interpretarán fragmentos de óperas y números de conjunto. La entrada general tendrá un valor de $20.000, mientras que residentes, jubilados y estudiantes abonarán $15.000.

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El domingo 7 a las 19, dentro de un ciclo dedicado al jazz, se presentará el Félix Barone Jazz Trío. El conjunto se caracteriza por la improvisación, el swing, el uso del walking bass y una refinada armonía pianística. Las entradas costarán $15.000 y $11.000 para residentes, jubilados y estudiantes.

La agenda continuará el jueves 11 a las 18 con la presentación del libro "Sala de Espera: una Victoria en las Dunas", una novela que combina escenarios mágicos, planteos existenciales y una historia de ficción entre Victoria Ocampo y Carlos Gesell. La actividad será con entrada libre y gratuita.

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El sábado 13 a las 19, dentro del ciclo Ocampo Visual, se proyectará el documental "Sara Facio: haber estado ahí", dirigido por Cintia Rajschmir. El valor de las entradas será de $15.000 para el público general y $11.000 para residentes, jubilados y estudiantes.

La música volverá a ser protagonista el domingo 14 a las 19 con Nada Personal, banda tributo a Soda Stereo integrada por Federico Serravalle en voz, Charly Dimarco en bajo, Kaki Salgado en guitarras, Leo Spennato en batería y Francisco Dragonetti en teclados. Las entradas tendrán un valor de $15.000 y $11.000.

El viernes 19 a las 19 será el turno de Hard to Handle, proyecto musical dedicado al soul y al blues clásico, integrado por Mauro Scandali en guitarra y voz, Javier Pousada e Ignacio Santos en bajo. El espectáculo tendrá entradas de $13.500 para público general y $10.000 para residentes, jubilados y estudiantes.

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El sábado 20 se desarrollarán dos propuestas musicales. A las 17 se presentará el quinteto Los Mareados interpreta a Piazzolla, integrado por Gabriela Cebrián en piano, Elizabeth Gautin en fagot, Federico Lera en saxos, Ariel Robles en bajo y Juan Pablo Santiago Medina en batería. Las entradas costarán $18.000 y $13.500.

Ese mismo día, a las 21, se presentará el dúo London, conformado por el guitarrista Christian "Kaki" Salgado y el cantante Federico Serravalle. Las localidades tendrán valores de $12.000 y $9.000.

La programación continuará el viernes 26 a las 19 con "Patrimonio en notas y colores, historias que suenan y pintan", una experiencia artística que combinará la música en vivo de la arpista Aida Delfino con la creación de acuarelas inspiradas en Villa Victoria a cargo de la artista plástica María Elena Beltrán. Las entradas costarán $18.000 y $13.500.

Finalmente, el domingo 28 a las 18 se presentará "Eco de las Estrellas", concierto de música clásica y contemporánea a cargo de Elizaveta Akbalan en violín y piano. Las entradas tendrán un valor de $15.000 para público general y $11.000 para residentes, jubilados y estudiantes.

Talleres y capacitaciones

Además de su programación artística, Villa Victoria ofrecerá distintas propuestas formativas.

Entre ellas se encuentra el curso de Jardinería y Paisajismo, que se desarrolla de abril a octubre. Los martes se dicta el curso de jardinería básica y los jueves el de diseño de espacios verdes, ambos de 14.30 a 16.45. El costo mensual es de $40.000 y la inscripción se realiza a través de Instagram en @horticulturamdp.

También se desarrollará el taller de fotografía "El Valor de la Mirada", compuesto por diez clases los martes de 18 a 19.30, con un valor de $10.000 por encuentro. Las inscripciones se realizan mediante el correo [email protected].

Por su parte, el Taller de Escritura Creativa ofrecerá dos encuentros, los viernes 12 y 26 de junio de 15 a 17. Cada clase tendrá un valor de $15.000 y la inscripción se realizará en [email protected].

Otra de las propuestas será "Técnicas de Pop Up", una clase programada para el 13 de junio de 15.30 a 17.30. El valor será de $28.000 con materiales incluidos. Las inscripciones se reciben en [email protected].

Servicio educativo

Villa Victoria también continuará desarrollando su servicio educativo destinado a estudiantes de distintos niveles. La propuesta busca acercar a los participantes a la vida de Victoria Ocampo, su residencia y el legado cultural que integra el patrimonio de Mar del Plata.

Para solicitar turnos y acceder a la propuesta educativa 2026, los interesados pueden comunicarse al 223-5289947.