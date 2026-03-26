La temperatura mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C, en un día que se presentará con nubosidad variable a lo largo del día.

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Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, con una mejora en las condiciones generales.

Por la tarde, el tiempo continuará nublado, con temperaturas que treparán hasta el valor máximo previsto. Hacia la noche, en tanto, se mantendrá la nubosidad parcial, sin cambios significativos.

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En cuanto al viento, se espera que sople de manera leve, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, predominando del sector norte durante gran parte del día y rotando al noreste hacia la noche.

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