Luego de que se oficializara la renovación del vínculo de Mariano Mignini para conducir la próxima temporada en el Federal A, el manager de Kimberley, Juan Manuel Vuoso, pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) en donde habló de lo que se avecina para el equipo.

El “Dragón”, que ascendió este 2024 a la segunda categoría del ascenso argentino, ha logrado una gran temporada primera temporada en donde alcanzó los octavos de final por lo que dicho por el propio manager la vara para el 2025 quedó alta. “Indudablemente el proceso de Mignini fue exitoso, pero no solamente por los resultados deportivos, sino que a nosotros como gente que toma decisiones del club me parece que lo que más nos llenó fue el día a día, la relación del cuerpo técnico con los jugadores y el tema de los viajes, que hubo muchísimos”, comentó.

En cuanto a fecha de comienzo, contó que aún no hay nada estipulado pero que dependen de cuando se juegue el partido correspondiente a Copa Argentina, un compromiso que anhelan muchos desde adentro. En este sentido, habló del armado del plantel y dijo: “Está claro que me parece que chicos que han por ahí no eran conocidos en lo que es la categoría y han tenido un nivel alto van a recibir sondeos, y está bueno que eso pase porque se lo merecen. Después nosotros como club me parece que tenemos una línea y que tratamos siempre de sostener lo más que se pueda con algunos chicos que hemos hablado y bueno, sabemos que hemos quedado en volver a juntarnos dentro de 20 días para obviamente ya empezar a tener algo más formal”.

De igual manera, explicó que Mateo Rinaldi, Leonel Iriarte, Áxel Pereira, Ezequiel Goiburu y Agustín Vázquez tienen contrato por el año que viene pero que no sería extraño que los busquen desde otras instituciones. “Si acá viene una oferta por algún jugador nuestro que tiene contrato, obviamente que la vamos a analizar. Siempre priorizamos la opinión del jugador y el jugador que está en Kimberley se lo sabe. Pero también me parece que como club poder vender o poder hacer algún convenio con algún que está en una categoría superior también está bueno porque forma parte de vidriera. Nosotros somos un club que hemos entrado en lo que es el Federal A y me parece que la primera impresión es buena y también está bueno que nos vengan a buscar jugadores porque forma parte de lo que se hizo bien durante el año”, expresó.

Finalmente, se refirió a la renovación del vínculo del “Gato” quien es una de las cabezas principales de la actualidad del equipo y dijo: “Por suerte la negociación no fue nada del otro mundo, él también tenía ganas de continuar, entonces se hizo todo mucho más sencillo”.