Juan Manuel Vuoso: "El proceso de Mignini fue exitoso, pero no solamente por los resultados deportivos"
El manager de Kimberley, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la etapa previa al comienzo de una nueva temporada en el Federal A
El manager de Kimberley, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la etapa previa al comienzo de una nueva temporada en el Federal A
El manager de Kimberley, habló con Marca Deportiva Radio horas previas al duelo con Newells en Vicente López por los 32avos.