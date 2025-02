Este miércoles el puerto marplatense amaneció con una fuerte manifestación en las puertas de una empresa dedicada al sector de la pesca. Se trata de la frigorífica 14 de julio ubicada en Acha 983 en donde 96 trabajadores expresaron la necesidad de un acuerdo salarial del año 2024.

En ese sentido, denunciaron que ante el bloqueo de ingreso y salida de camiones, la patronal acudió a distintas fuerzas para desalojar a los manifestantes: “Estamos reclamando por nuestros salarios y nos quieren reprimir”, indicaron.

En ese sentido, Johana Valdez, trabajadora de la Empresa, dialogó con El Marplatense y expresó: "Estamos reclamando el aumento de las paritarias 2024. Nosotros somos trabajadores efectivos de la empresa frigorífica 14 de julio y hace una semana que estamos con conflictos porque sacan el pescado a elaborar en otras plantas. Pero como hoy trabamos la salida de camiones, llamaron a Gendarmería a reprimirnos".

"La empresa nos dijo que no va a respetar las paritarias y que quieren negociar con los trabajadores. Somos 96 personas efectivas trabajando acá pero hoy la empresa no está en funcionamiento porque no nos están llamando para trabajar", mencionó.

Y a modo de conclusión añadió: "Hoy se presentó la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura pero nosotros vamos a seguir firmes acá, aunque decidan reprimirnos".