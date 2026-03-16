El hombre que era intensamente buscado luego de ingresar al mar fue hallado muerto este lunes en la zona de Cabo Corrientes, tras varias horas de rastrillajes en el sector costero.

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El alerta se había generado cuando se advirtió que el hombre, mayor de edad, se había metido a nadar y no regresó a la orilla, lo que motivó un amplio operativo de búsqueda en el lugar.

Para dar con su paradero se desplegó un dispositivo que incluyó un buque semirrígido, un guardacostas y móviles terrestres que recorrieron la zona, mientras se notificó a las embarcaciones que navegaban en las inmediaciones para que dieran aviso ante cualquier hallazgo.

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Finalmente, durante el operativo el cuerpo fue localizado en el mar, confirmándose el fallecimiento del nadador.

En el lugar también trabajó personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires perteneciente a la Comisaría 9°, que colaboró con las tareas desarrolladas en la costa.

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