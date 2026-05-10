El único argentino que viajaba en el crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus, Carlos Ferello, contó este domingo cómo atravesó la emergencia sanitaria que dejó tres muertos y varios contagios durante la travesía.

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El ingeniero jubilado había embarcado en Ushuaia para realizar un viaje de más de 30 días por rutas marítimas remotas, pero el itinerario terminó convertido en una crisis internacional.

“Fue una desgracia”, resumió Ferello tras el arribo del barco a Tenerife, en España.

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“Iban a ser treinta y pico de días; tendría que haber estado en Buenos Aires el 5 de mayo y ahora se va a alargar por lo menos 15 días más”, explicó en declaraciones a TN.

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Según relató, los primeros síntomas aparecieron en una pareja neerlandesa mientras el barco navegaba rumbo a Tristán da Cunha. En ese momento, no sospechaban que se tratara de hantavirus.

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“Cuando comunica el capitán que el hombre murió, no se sospechaba nada; eran personas de edad, se lo trató como una infección”, recordó.

La situación se agravó cuando la mujer también falleció tras ser evacuada en la isla de Santa Elena. Luego se confirmaron contagios en el médico del barco y en uno de los guías de la expedición, quienes lograron recuperarse.

Pese a la gravedad del brote, Ferello aseguró que no hubo pánico generalizado dentro del crucero y destacó que el distanciamiento ayudó a evitar más contagios.

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“Como yo estaba solo, siempre comía y paseaba solo; no tenía tanto contacto”, contó.

Además, elogió el trabajo de Cancillería y de los consulados argentinos durante toda la emergencia sanitaria.

Ahora, el argentino viajará a Países Bajos junto a otros pasajeros para cumplir una cuarentena de 15 días en un hotel bajo seguimiento médico y análisis periódicos.

“Es un viaje inolvidable”, ironizó Ferello, al recordar la experiencia que atravesó junto al resto de los pasajeros del crucero.

Fuente: NA