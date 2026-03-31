Tras una semana con voto negativo, la gala terminó en un mano a mano entre Brian y Franco, y finalmente el público decidió que Franco abandone la casa.



Luego de que varios participantes lograran salir de placa durante la semana, la definición quedó entre ambos, que se disputaban la continuidad en el reality. Con el resultado final, Franco se convirtió en el nuevo eliminado.

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Ahora, la casa vuelve a reacomodarse de cara a una nueva semana de juego.

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