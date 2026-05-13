La noticia llevó alivio a las 37 familias afectadas por la presunta maniobra, que salió a la luz esta semana tras una denuncia penal colectiva contra una trabajadora de la institución educativa, acusada de haber desviado cerca de USD 50.000 que habían sido reunidos durante más de un año para concretar el viaje de egresados.

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Según trascendió, los estudiantes y sus familias habían organizado rifas, ventas de comida y distintas actividades para juntar el dinero necesario para viajar a El Bolsón. Los pagos mensuales eran transferidos a la cuenta personal de la preceptora, quien tenía una larga trayectoria dentro de la escuela y gozaba de la confianza de la comunidad educativa.

El caso tomó repercusión nacional luego de que familiares de los alumnos denunciaran que el viaje sufrió reiteradas postergaciones y que, finalmente, descubrieron que los fondos no estaban disponibles. De acuerdo con los testimonios difundidos en distintos medios, la mujer habría reconocido informalmente el faltante con la frase “me patiné la plata”.

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En medio de la indignación y la tristeza de los estudiantes, comenzaron a multiplicarse las muestras de solidaridad. Empresas turísticas locales ofrecieron colaboración y vecinos impulsaron nuevas campañas para intentar recuperar el sueño del viaje de egresados.

En ese contexto, Flybondi confirmó que cubrirá los vuelos de ida y vuelta para todo el grupo estudiantil, permitiendo que los jóvenes puedan finalmente concretar el viaje que había quedado truncado por la presunta estafa. La decisión fue celebrada por familiares y vecinos de Bragado, donde el caso continúa generando fuerte impacto social.

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Mientras tanto, la causa judicial avanza bajo la figura de “estafa agravada”, y las familias damnificadas continúan reuniendo documentación para respaldar la investigación.