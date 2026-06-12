Aunque el movimiento turístico genera expectativas en distintos sectores de la economía local, desde el Colegio de Martilleros señalaron que resulta complejo medir el impacto específico de los fines de semana largos en el mercado de alquileres temporarios debido a un fenómeno que se viene consolidando en los últimos años.

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La vicepresidenta primera de la entidad, Verónica Berasueta, explicó que muchas de las propiedades destinadas habitualmente al alquiler turístico durante la temporada de verano permanecen ocupadas durante el invierno por estudiantes, lo que limita la oferta disponible para escapadas de corta estadía.

"Es muy difícil para nosotros medir porcentajes", sostuvo la dirigente, al tiempo que indicó que las inmobiliarias ubicadas en el centro de la ciudad registran una buena actividad durante estos fines de semana largos.

Sin embargo, destacó que el principal movimiento se observa en otro segmento del mercado. Según explicó, numerosas personas aprovechan estos días para recorrer la ciudad y acercarse a las inmobiliarias en busca de oportunidades de inversión o vivienda.

"La gente mira las unidades que hay a la venta por redes sociales y durante estos fines de semana se acerca a las inmobiliarias para consultar. En algunos casos hacen reservas y luego, en el transcurso de la semana, terminan concretando operaciones de compraventa", señaló.

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Desde el sector remarcan que esta tendencia se viene repitiendo desde hace al menos dos años y que los fines de semana largos se transformaron en una oportunidad para que potenciales compradores conozcan propiedades y avancen en negociaciones que posteriormente se formalizan.

De esta manera, más allá del impacto turístico tradicional, las escapadas de corta duración también generan movimiento en el mercado inmobiliario marplatense, especialmente en el segmento de compraventa de inmuebles.

POCAS RESERVAS

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Por su parte, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica su titular, Hernán Szkrohal, confió a El Marplatense que las últimas mediciones que realizaron en el sector arrojaron un 30% de reservas, aunque esperan que aumente en las últimas horas ya que hay un tipo de turismo de cercanía que define su vieja a último momento.

“Veremos si ese porcentaje se puede incrementar, teniendo en cuenta que el factor climático va a acompañar. Tenemos que ir esperando en el día a día a ver cómo se desarrolla, y siempre teniendo en cuenta que hay muchos hoteles que durante este fin de semana van a estar cerrados”, manifestó Szkrohal.