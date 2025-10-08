El nuevo espacio “Bajo Tierra” by Bebop Club, inaugurado el verano pasado por Torres de Manantiales y ganador de tres Premios Estrella de Mar 2025, se prepara para vivir un fin de semana a pura música con dos propuestas de primer nivel.

Ads

Este viernes 10 de octubre, a las 20:00 y 22:00, se presentarán Valentino Jazz Bazar & Paula Valentino con un show especial que rinde homenaje a tres leyendas Stevie Wonder, Burt Bacharach y Tom Jobim.

Será un viaje sonoro por los éxitos más inolvidables de estos genios de la música, fusionando soul, jazz y bossa nova. “Vení y disfrutá de un espectáculo donde la música se convierte en una celebración de la vida, el amor y la emoción”, destaca la propuesta que promete hacer cantar, soñar y bailar al público.

Ads

Paula Valentino, con su carisma y voz, será la encargada de transportar a la audiencia, acompañada por Valentino, guitarrista elogiado por figuras como Mike Stern, John Scofield, James Brown, Roben Ford y George Benson. Cultor de la técnica combinada “del pulgar” y el “three fingers line” creada por Wes Montgomery, también recurre al uso de octavas y acordes con un intenso sentido melódico. Ex integrante de Willy Crook y Los Funky Torinos, formó su propia banda en 1998, con un repertorio que abarca bossa, jazz, blues, Beatles, tango y más.

Puede interesarte

En tanto, este sábado 11 de octubre a las 20:00 será el turno de Mr. Kite, con el estreno de su espectáculo “Anochecer de un día marplatense agitado”.

Ads

El grupo propone un recorrido por las historias menos conocidas y las canciones más famosas de Los Beatles, sumando anécdotas, curiosidades y datos poco difundidos, junto a esos temas inmortales que marcaron a generaciones enteras.

Integrado por Federico Iribarren, Joaquín Catulo, Federico Colombo, Bárbara Walsh, Juan Manuel Iribarren y Ricardo Carpena, Mr. Kite recorre escenarios desde hace 19 años, con un repertorio de más de 170 temas de todas las épocas, incluyendo también las carreras solistas de los Fab Four.

El grupo ha sido seleccionado en numerosas ocasiones, entre ellas la Semana Beatle en The Cavern (2007), y más recientemente fue elegido por la Embajada de Gran Bretaña para musicalizar celebraciones en honor a la reina Isabel II en 2022 y al rey Carlos III en 2024, en este último caso con un repertorio de los Rolling Stones.

Ads

Ambos conciertos tendrán lugar en “Bajo Tierra” (Pellegrini 2575). Las entradas pueden adquirirse por Passline o en la boletería de Torres de Manantiales (Alberti 453).

Más información disponible en Instagram @bajotierra.mdp o al teléfono 223 542-2557.