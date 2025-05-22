manantiales

Piden informes al Municipio sobre la UTF "Arroyo Lobería" investigada por contaminación

Lo solicitó el presidente del bloque de concejales Marcos Gutiérrez quien hizo referencia que el caso lo "investiga la justicia y queremos que el Ejecutivo nos dé su parecer porque consideramos que de ser así, el hecho reviste de una gravísima infracción", sostuvo.