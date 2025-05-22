manantiales

Luis Salinas vuelve a Mar del Plata, la ciudad que siempre elige “toque o no toque”
Los conciertos marcarán su debut en Bajo Tierra by Bebop, un club de jazz inaugurado este verano que ya fue galardonado con dos premios Estrella de Mar 2025.
Los conciertos marcarán su debut en Bajo Tierra by Bebop, un club de jazz inaugurado este verano que ya fue galardonado con dos premios Estrella de Mar 2025.
El club galardonado con dos Estrellas de Mar continúa su ciclo 2025 con un homenaje en piano y voz a Radiohead, de la mano de dos referentes de la escena argentina.
Lo solicitó el presidente del bloque de concejales Marcos Gutiérrez quien hizo referencia que el caso lo "investiga la justicia y queremos que el Ejecutivo nos dé su parecer porque consideramos que de ser así, el hecho reviste de una gravísima infracción", sostuvo.