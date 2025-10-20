El reconocido pianista y compositor Adrián Iaies, figura clave del jazz argentino y latinoamericano con cuatro nominaciones a los Latin Grammy, llegará a Mar del Plata para brindar dos conciertos imperdibles. Las presentaciones serán el viernes 24 y sábado 25 de octubre a las 21 en Bajo Tierra, el espacio musical de Torres de Manantiales situado en Pellegrini 2575.

Iaies se presentará junto a Santiago Lamisovski (contrabajo) y Carto Brandán (batería), con quienes lleva más de cinco años de trayectoria compartida en escenarios de todo el país y recientemente grabaron su primer álbum. En esta oportunidad, además, contarán con la participación especial del guitarrista Jorge Armani.

El repertorio incluirá principalmente composiciones originales de Iaies, pero también versiones y arreglos de música argentina, en línea con su estilo de fusionar el jazz con el tango y el folklore nacional.

Nacido en Buenos Aires en 1960, Iaies ha desarrollado una extensa carrera como pianista, arreglador y productor. Fue director artístico del Festival Internacional Buenos Aires Jazz y de La Usina del Arte, y ha ofrecido más de 300 conciertos en escenarios de todo el mundo, desde el Lincoln Center de Nueva York hasta festivales en Oslo, Barcelona y Tel Aviv.

Su estilo innovador y su acercamiento al tango lo llevaron a obtener premios como el Clarín al Mejor Músico de Jazz (2002) y el Konex de Platino (2005). Con más de treinta discos editados, Iaies continúa explorando nuevas sonoridades y propuestas artísticas.

Los conciertos se realizarán en Bajo Tierra y las entradas están disponibles a través de Passline o en la boletería de Torres de Manantiales (Alberti 453). Más información en @bajotierra.mdp o al teléfono 223 542-2557.