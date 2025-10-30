Fin de semana de lujo en Bajo Tierra: "Valentino Jazz Bazar & Paula Valentino" y "Mr. Kite" en Mar del Plata

El nuevo espacio ubicado en Torres de Manantiales anunció dos propuestas únicas para este viernes y sábado. Por un lado, un homenaje a Stevie Wonder, Burt Bacharach y Tom Jobim, y también un recorrido íntimo por las historias y canciones de Los Beatles.