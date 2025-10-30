Sigue el ciclo “Domingo de Jazz” en Bajo Tierra
En esta ocasión se podrá disfrutar de las presentaciones de Félix Barone y Celeste Rossi, y del CRB Trío.
En esta ocasión se podrá disfrutar de las presentaciones de Félix Barone y Celeste Rossi, y del CRB Trío.
Las presentaciones serán hoy y mañana a las 21 en el espacio de jazz ubicado en Torres de Manantiales, en Carlos Pellegrini 2575.
El nuevo espacio ubicado en Torres de Manantiales anunció dos propuestas únicas para este viernes y sábado. Por un lado, un homenaje a Stevie Wonder, Burt Bacharach y Tom Jobim, y también un recorrido íntimo por las historias y canciones de Los Beatles.
El pianista argentino, con cuatro nominaciones a los Latin Grammy, llega a la ciudad junto a Santiago Lamisovski y Carto Brandán para dos noches de jazz en el flamante espacio de Torres de Manantiales. También participará el guitarrista Jorge Armani.