Este 2 de noviembre a las 19:00, el ciclo Domingo de Jazz reunirá a destacados músicos de la escena marplatense en el espacio cultural Bajo Tierra (Pellegrini 2575), dentro del complejo Torres de Manantiales. La velada contará con las presentaciones de Félix Barone y Celeste Rossi, y del CRB Trío.

Ads

En una propuesta que celebra los clásicos del género con talento local, el dúo conformado por Félix Barone (piano) y Celeste Rossi (voz) interpretará una selección de jazz standards, recreando canciones emblemáticas popularizadas por las voces femeninas más icónicas del jazz tradicional.

“Jazz en estado puro. Una voz que acaricia y un piano que seduce”, anticiparon los organizadores.

Ads

Puede interesarte

A continuación, se presentará el CRB Trío, integrado por René Rossano, guitarrista con sólida formación y una propuesta que fusiona el jazz con elementos de la música regional latinoamericana, Sole Curien, baterista y reconocida gestora cultural de la ciudad, y Marcos Basso, músico profesional de amplia trayectoria en la escena argentina, compositor y director de diversos proyectos musicales.

Ads