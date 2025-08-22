Bajo Tierra by Bebop Club presentaába hoy y mañana dos noches monumentales de jazz en Mar del Plata con la participación estelar del saxofonista y clarinetista estadounidense Victor Goines, acompañado por la imponente Mariano Loiácono Big Orchestra.

La cita será una oportunidad única para disfrutar del swing arrollador y la sofisticación orquestal de una big band en pleno, interpretando un repertorio explosivo especialmente arreglado para esta colaboración. Un encuentro entre Nueva Orleans y Buenos Aires que promete sacudir el escenario con fuerza y elegancia.

Goines es una figura clave del jazz contemporáneo. Miembro histórico de la Jazz at Lincoln Center Orchestra dirigida por Wynton Marsalis y director artístico del jazz en Northwestern University durante más de una década, ha compartido escenarios con leyendas como Marcus Roberts, Dee Dee Bridgewater y Bob Dylan. Su estilo combina tradición y modernidad, con un sonido profundo, preciso y cargado de alma.

Las entradas se encuentran a la venta por Passline o boletería, y en caso de buscar más información, comunicarse con el Instagram @bajotierra.mdp o al 223 542-2557.

Por otro lado, Bajo Tierra By Bebop se trata del nuevo espacio que Torres de Manantiales inauguró este verano como un club de jazz, el cual ya contó con la participación de grandes figuras de este género. Además, fue galardonado con dos estrellas de mar 2025, como “Mejor espectáculo de Jazz” con el trío Javier Malosetti y como “Nuevo espacio de jazz dedicado a la música”, y fue declarado de interés cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC).

Georgia Hears, Ligia Piro, Javier Malosetti, Ricardo Lew, Luis Salinas, Mariano Loiacono, Paris Jazz Club, Joy Brown, Lorenzo Thompson, Bruno Marques, La fundación de funk y Ariel Ardit, son algunos de los nombres que han pasado por el escenario de la exitosa iniciativa del complejo hotelero.