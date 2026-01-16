Mar del Plata cuenta con una completa programación de jazz, blues y soul en el club BajoTierra, ubicado en Torres de Manantiales. La propuesta reúne nombres destacados del circuito internacional junto a referentes de la escena argentina, con shows repartidos de enero a febrero de 2026 en un formato íntimo pensado para el público local y visitante.

Ads

Puede interesarte

La programación retoma este sábado con una jornada especial a cargo de Los Funky Torinos el 17 y 18 de enero a las 21, en un concierto titulado “Celebrando la música de Willy Crook”, con Patán Vidal, Juan Valentino, Timoty Cid, Miguel Talarita, Hubert Reyes, Nacho Porqueres y Barby Blues invitada. Más adelante, Luis Salinas, junto a Juan Salinas, Javier Lozano y Fran Maggio, ofrecerá cuatro funciones los 23, 24, 27 y 28 de enero a las 21 y 23.

El verano continúa con la presencia de Sol Feige, que presentará dos shows: un tributo a Amy Winehouse el 30 de enero a las 21 y un repertorio de soul, funk y R&B el 31 de enero a la misma hora. En febrero, el pianista neoyorquino Benny Green actuará el 6 y 7 de febrero a las 21, seguido por la voz del blues Crystal Thomas el 13 y 14 de febrero a las 21.

Ads

El ciclo cierra con Cuarteto Oriental —Hugo Fattoruso, Daniel Maza, Leo Amuedo y Fabián Miodownik— presentándose el 20 y 21 de febrero a las 21:00, mientras que Juan Salinas tendrá un concierto propio el 25 de febrero a las 20 con un repertorio que fusiona jazz, blues y otros estilos. Con estas fechas y figuras variadas, el ciclo se perfila como uno de los atractivos musicales del verano marplatense.

Ads

Puede interesarte