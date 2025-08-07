El próximo viernes 15 y sábado 16 de agosto a las 21 horas, el jazz vuelve a latir en Mar del Plata con una propuesta imperdible: An Espil y Cirilo Fernández se presentan en Bajo Tierra by Bebop Club, el espacio ubicado en Carlos Pellegrini 2575 (Torres de Manantiales), declarado de interés cultural por el EMTURyC y ganador de dos Estrellas de Mar 2025.

Ads

Con localidades limitadas y un formato íntimo, el dúo interpretará en vivo una selección de discos completos de Radiohead, entre ellos OK Computer, Kid A, Amnesiac e In Rainbows, en versiones únicas de piano y voz. La propuesta ya fue ovacionada en el teatro Xirgu con entradas agotadas, y promete un viaje sonoro entre el jazz, el soul y la experimentación.

Puede interesarte

An Espil, reconocida por su versatilidad vocal y su presencia arrolladora, combina formación clásica con un estilo que abraza el soul, el pop y el R&B. En paralelo a su carrera solista, donde destacan los discos Mentiras y Jesica Alegría, integra la big band Nafta y ha colaborado con artistas como Zoe Gotusso y Soledad.

Ads

Cirilo Fernández, por su parte, es un referente indiscutido del jazz contemporáneo argentino. Formado en Berklee y premiado con un Gardel por su trabajo con Fernández 4, ha sido parte de Octafonic, trabajado con Ca7riel y Emmanuel Horvilleur, y este año lanzó IKE, un disco que fusiona neo soul y jazztrónica.

Bajo Tierra, el club de jazz que nació este verano como una apuesta cultural dentro de Torres de Manantiales, se ha convertido en un verdadero templo musical.

Ads