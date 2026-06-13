Un ciudadano argentino de 58 años perdió la vida tras inhalar humo durante el incendio de un edificio de viviendas en Magaluf, una de las principales zonas turísticas de la isla española de Mallorca. El siniestro también provocó la muerte de una mujer de nacionalidad española y dejó más de una veintena de heridos, varios de los cuales debieron ser hospitalizados.

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El incendio se desató durante la madrugada del jueves en un edificio residencial de nueve pisos ubicado en el municipio de Calvià. Según informaron las autoridades locales, las llamas se originaron en uno de los departamentos de la tercera planta y se propagaron rápidamente, generando una intensa columna de humo que afectó gran parte de la estructura.

La víctima argentina trabajaba como socorrista en un establecimiento hotelero de la zona y residía en el edificio afectado. De acuerdo con los primeros reportes, murió por intoxicación al quedar atrapado por el humo mientras intentaba escapar. La segunda víctima fatal fue una mujer de 56 años que también se encontraba en el inmueble al momento del incendio.

Los servicios de emergencia recibieron el alerta alrededor de las 5.20 de la mañana y desplegaron un amplio operativo que incluyó dotaciones de bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad. Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron a numerosos vecinos intentando abandonar el edificio por sus propios medios, mientras otros aguardaban asistencia en balcones y ventanas debido a la gran cantidad de humo acumulado en los pasillos y escaleras.

Como consecuencia del siniestro, al menos 24 personas resultaron heridas, la mayoría por inhalación de humo. Varias de ellas fueron trasladadas a distintos centros de salud de Mallorca para recibir atención médica, mientras que otras fueron asistidas en el lugar. Entre los lesionados también hubo efectivos de bomberos que participaron de las tareas de rescate y extinción.

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Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego podría haberse iniciado por una falla eléctrica vinculada a un electrodoméstico, aunque los peritos continúan trabajando para determinar con precisión las causas del incidente. La investigación también busca establecer por qué las llamas y el humo avanzaron con tanta rapidez por el edificio.

La tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad local y entre los residentes extranjeros de la zona. Ante lo ocurrido, el Ayuntamiento de Calvià decretó dos días de luto oficial en memoria de las víctimas y dispuso que las banderas permanezcan a media asta en los edificios públicos.

Mientras avanzan las pericias, las autoridades continúan recopilando testimonios y analizando los daños ocasionados por el incendio para esclarecer las circunstancias que derivaron en una de las tragedias más graves registradas en los últimos tiempos en esta localidad turística de Mallorca.

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