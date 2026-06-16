El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 (CAUBA D9) presentará este martes 16 de junio los trabajos ganadores del Concurso Provincial de Ideas para la puesta en valor arquitectónica y paisajística del Complejo Punta Mogotes, una iniciativa desarrollada en conjunto con la Administración Punta Mogotes.

Ads

La actividad se llevará a cabo desde las 11 en el Espacio Cova, ubicado en Funes 2146, donde quedarán expuestas las propuestas distinguidas por el jurado.

Durante el encuentro se darán a conocer los proyectos premiados y se abrirá un espacio de reflexión sobre la importancia de los concursos públicos como herramienta para pensar el desarrollo urbano, el espacio público y el futuro del frente costero marplatense. Entre los ejes abordados figuran la sostenibilidad ambiental, la integración paisajística y la relación entre la ciudad y el mar.

Puede interesarte

Los trabajos premiados

El jurado otorgó el Primer Premio al proyecto identificado con la clave MOG 0025, elaborado por los arquitectos Guillermo Alejandro Lesch y Leticia Alfaro.

El Segundo Premio correspondió a la propuesta MOG 0062, presentada por los arquitectos Damián Basalo, Adrián Olivero, Matías Zoppi y Rubén Zoppi.

Ads

El Tercer Premio fue para el trabajo MOG 0052, desarrollado por el magíster arquitecto Juan Martín Flores.

Además, se entregaron dos menciones honoríficas. Una de ellas recayó en el proyecto MOG 0053, integrado por los arquitectos Pablo Fidel Rescia, María Hilda Macias, Andrés Tapia Avalos, María José Díaz Varela y Alfonso Trueba. La otra fue para la propuesta MOG 0015, realizada por Marcelo Fabián Alberola, Manuel Cejas y Guillermo Eugenio Nelli.

Desde el CAUBA Distrito 9 destacaron la amplia participación de profesionales y la calidad de las iniciativas presentadas: “Reafirmamos nuestro compromiso con los concursos públicos como instrumentos fundamentales para pensar y proyectar el desarrollo urbano y territorial”, señalaron desde la entidad.

Ads

Quienes deseen conocer más detalles sobre el concurso y los proyectos distinguidos pueden consultar la información disponible en el sitio web oficial del Colegio.