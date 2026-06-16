Este martes será una jornada más templada que en los últimos días, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 16°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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La mañana comenzará con cielo parcialmente nublado y viento leve del noroeste, condiciones que favorecerán un ascenso térmico y permitirán disfrutar de un ambiente más agradable para la época.

El termómetro alcanzará los 16°C durante las primeras horas de la tarde.

Con el correr de las horas, el viento rotará al sudoeste y aumentará su intensidad, con velocidades de hasta 26 kilómetros por hora, lo que provocará un descenso de la sensación térmica, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan lluvias ni alertas meteorológicas para la ciudad y la Costa Atlántica, aunque se recomienda precaución en la navegación debido al incremento del oleaje durante la noche.

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