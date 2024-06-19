Récord Argentino para Buscaglia y Marca B para los JJOO de Saravia
En el Trial Español para los Juegos Olímpicos, Guido Buscaglia hizo el récord nacional de los 50 libres y además, Ulises Saravia hizo Marca "B" para París 2024 en 100 espalda.
En el Trial Español para los Juegos Olímpicos, Guido Buscaglia hizo el récord nacional de los 50 libres y además, Ulises Saravia hizo Marca "B" para París 2024 en 100 espalda.
El marplatense Ulises Saravia hizo una gran final de los 100 metros espalda y ganó el primer oro para la ciudad. Además, Lucía Gauna fue 7° y la posta 4x100 combinada mixta ganó la plata.
El marplatense logró el récord nacional absoluto en los 200 metros espalda y ya tiene todas las plusmarcas naciones en pileta corta de la especialidad.
Ulises Saravia ganó el oro en el 4x100 combinado masculino mientras que Lucía Gauna y Catalina Acacio fueron plata en la misma prueba cerrando la actividad de natación en Asunción.
El marplatense cumplió con una destacada actuación en los 50 metros espalda del Campeonato Mundial de Natación en Doha que, además, es su primera experiencia en este nivel con sólo 18 años. Se metió entre 16 mejores nadadores del mundo en la especialidad.
El nadador marplatense hizo 55.03 segundos en la serie de 100 metros espalda y ocupó el 35° puesto de la general.
Los marplatenses Ulises Saravia y Guido Buscaglia compitieron este fin de semana en el Campeonato Nacional de España. El flamante representante mundialista se consagró campeón en los 100 metros espalda, mientras que el velocista ganó la medalla de plata en los 100 libres. Además, ganó preseas en las
El nadador marplatense tuvo una gran experiencia en París 2024 que tratará de utilizar para su futuro. Las imágenes de Lucas Currá.
El nadador marplatense, dueño de múltiples récords nacionales y con experiencia olímpica, se incorporará al prestigioso equipo de los Vols para la temporada 2025.
En los 50 metros pecho, el marplatense logró el primer puesto en otra actuación que muestra su gran nivel. Logró la marca mínima para el Mundial de Budapest.
La World Aquatics confirmó la incorporación de los 50 metros de los estilos libre, mariposa, espalda y pecho para Los Ángeles 2028. Ulises Saravia hizo Marca A para el Mundial en esa prueba.
El joven nadador marplatense fue confirmado por el Comité Olímpico Argentino para encabezar la delegación nacional en la ceremonia inaugural del certamen continental