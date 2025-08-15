No podía ser mejor el cierre de la natación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Un deporte que le ha dado una muy buena cantidad de medallas al país, terminó con el oro en la posta 4x100 combinada masculina con la presencia del marplatense Ulises Saravia rindiendo otra vez en gran nivel.

Ads

Además, previamente las damas en la misma competencia, sumaron la medalla de plata con Lucía Gauna en acción que llegó a 5 preseas en el torneo (4 plateadas y una de bronce) y también el primer podio para Catalina Acacio.

La competencia femenina fue directamente con la final por la noche donde tenía una gran oportunidad Acacio de lograr su primera medalla y pudo hacerlo. La marplatense fue el segundo relevo luego de Cecilia Diekele, para darle su lugar luego a Agostina Hein y Lucía Gauna que tendrían el remate final.

Ads

Catalina Acacio sonriente con su medalla (Foto: Peri Soler)

Fueron terceras hasta los últimos 50 metros donde “Luchy” volvió a demostrar que, a pesar de la acumulación de pruebas, estaba en buen nivel para superar a México y quedarse con el segundo lugar por apenas 4 centésimas. Con 4:12.44 minutos como acumulada, lograron la merecida medalla de plata.

Los caballeros habían tenido clasificación por la mañana terminando con el segundo mejor tiempo entre los que ingresaron al agua, pero ganando su serie con Matías Chaillou en competencia cerrando el relevo.

Ads

Lucía Gauna y Agostina Hein, las dos más ganadoras (Foto: Peri Soler)

Para la noche, su lugar lo ocupó Ulises Saravia que tenía la ventaja de estar un poco más descansado. El marplatense, flamante medalla de oro en 100 espalda y semifinalista en el Mundial de Singapur, fue quien abrió la competencia y luego lo siguieron Dante Nicola, Ulises Cazau y Matías Santiso.

Fueron dominantes de punta a punta y ganaron la competencia por 2 segundos de ventaja. En total, emplearon 3:36.53 minutos para hacer el nuevo récord Panamericano Junior y dejar atrás a Brasil. El podio lo completó México.

Argentina terminó su participación en Natación con 6 medallas de oro (3 de Agostina Hein), 7 de plata y 3 de bronce siendo el que más le ha dado hasta el momento al medallero general de la competencia.