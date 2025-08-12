aFue otra jornada fructífera para la natación argentina con el marplatense Ulises Saravia como principal abanderado de los resultados obtenidos. El flamante semifinalista en el Mundial de Singapur ratificó todo lo que se esperaba de él en los 100 metros espalda donde ganó la medalla de oro de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Además, como punto extra de su actuación, logró la clasificación directa a los Panamericanos de Mayores de Lima 2027, premio que obtienen aquellos campeones individuales en tierras paraguayas.

Su tiempo en la serie clasificatoria había sido sólo una referencia para entrar entre los 8 mejores porque ya sabía con que tiempo, en la última serie, le alcanzaba para entrar. Todo lo demás, lo guardó para la final donde fue avasallante.

De principio a fin, el marplatense fue dominante en la prueba para registrar un tiempo de 53.89 y bajar además notablemente el récord panamericano junior que estaba en 55.38. Aventajó a Maximilian Wilson de Islas Vírgenes y a Jack Harvey de Bermuda que se quedaron con el premio de plata y bronce de la competencia.

Todo lo bueno que viene demostrando Ulises, se volvió a ratificar en una de sus especialidades logrando la tercera medalla de oro para la delegación argentina hasta el momento.

Ulises Saravia pidiendo silencio luego de su triunfo (Foto: Peri Soler)

No sería la única competencia del día porque fue por más y formó luego parte de la cuarteta argentina que formó parte de los 4x100 combinados mixtos donde Argentina tenía la ilusión real de ganarle la medalla de oro a Brasil que ha sido dominante en las pruebas de relevos.

Saravia fue el primero en comenzar la carrera y luego fue turno de Dante Nicola. Había una buena diferencia luego de 200 metros, pero Agostina Hein y la marplatense Lucía Gauna sostuvieron el ritmo. El problema es que Brasil apostó todo a un gran sprint donde Stepahanie Balduccini terminó superando por apenas 47 centésimas de segundo a las argentinas.

Una medalla de plata muy importante, masticando un poco de bronca por lo cerca que quedaron del oro pero que ratifica que Argentina está para pelear mano a mano con una potencia en el continente este tipo de pruebas.

En otra de las finales del día, Lucía Gauna también había disputado la Final A de los 100 metros libres donde terminó en el séptimo puesto con 57.19 segundos, mismo lugar que había ocupado en la general de las series por la mañana. El oro fue justamente para la brasilera Stephanie Balduccini.