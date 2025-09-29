Terrenos usurpados

Evitaron una usurpación en el barrio Fray Luis Beltrán
Una familia quiso establecerse en una propiedad que se encuentra en estado de abandono y será demolida, ubicada en Las Dalias al 3100. Un sujeto de 31 años quedó imputado por "Usurpación".
Una familia quiso establecerse en una propiedad que se encuentra en estado de abandono y será demolida, ubicada en Las Dalias al 3100. Un sujeto de 31 años quedó imputado por "Usurpación".
Se encontraba en estado de total abandono y deterioro, con humedad y rajaduras significativas en sus paredes.
Se hará el 10 de octubre a las 10 de forma online a través de la plataforma del Banco Ciudad de Buenos Aires.
La vivienda, ubicada en Córdoba entre Falucho y Gascón, fue limpiada y cerrada por las fuerzas municipales. Identificaron a seis personas en situación de calle, quienes fueron retiradas y asistidas.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo que el gobernador piensa igual que él sobre las ocupaciones ilegales de terrenos.
Los asentamientos de personas en terrenos de la ciudad y en la provincia se han vuelto moneda corriente y este domingo se alertó sobre una posible usurpación en Tetamanti y Fortunato de La Plaza.
Graciela Delbasto presidente Asociación Vecinal de Playa Grande, manifestó que "los vecinos manifiestan una constante preocupación viendo como la gente va descargando material y avanzando con las construcciones. Lamentablemente todo se genera por un descuido por parte de las autoridades o el municip